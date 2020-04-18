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جاهزون بـ20 ألف سرير.. وزير الإعلام يكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا

11:30 م السبت 18 أبريل 2020
جاهزون بـ20 ألف سرير.. وزير الإعلام يكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- محمد عاطف:

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا، مازال يسير وفق التوقعات التي وضعها مجلس الوزراء، ولا يشكل أي قلق حتى الآن، رغم تصاعد عدد الحالات المكتشفة مساء اليوم.

وقال هيكل في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اليوم العالمي للتراث، في منطقة الأهرامات الأثرية: "إننا مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة، وخلال أيام قليلة سيكون لدينا 20 ألف سرير جاهز لاستقبال أي حالات تستدعي الحجز بمستشفيات الحجر الصحي، بعد أن جهزنا المدن الجامعية بثمانية جامعات، في مختلف محافظات مصر".

وحول إجراءات حظر التجوال وإمكانية رفعه خلال شهر رمضان، قال هيكل: "رأينا مؤخرًا بعض الدول التي كانت تفرض حظر التجوال تخفف من إجراءاتها بعد هبوط مستوى الإصابات، لكن في مصر لا نستطيع أن نفعل ذلك حاليًا، والموقف خلال شهر رمضان المبارك يتوقف على سلوك الناس ودراسة مستوى الإصابات وإلى الآن لم نتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر، وأظن أن تخفيف حركة المواطنين أمر سابق لأوانه".

وواصل هيكل: "منذ شهرين ونحن نضع خططًا وبرامج للمستقبل ولم نفاجأ مثل بعض الدول الكبرى التي انهار نظامها الصحي بسبب المفاجأة التي خلفها دخول عدد أكبر من إمكانياتها، لذا فإننا مستعدون بمستشفيات التعليم العالي ومن بعدها مستشفيات الشرطة ومن بعدها مستشفيات القوات المسلحة، وهكذا".

أسامة هيكل وزارة الدولة للإعلام فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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