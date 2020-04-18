قفزة في أرقام كورونا بمصر: ألف إصابة في 7 أيام.. وارتفاع الوفيات اليومية (تفاعلي)

كتب - أشرف جهاد وأحمد جمعة:

واصل المؤشر اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعه التدريجي في الأيام الأربعة الأخيرة، ليصل في نهاية المطاف إلى 3032 حالة، بعد تسجيل 188 إصابة جديدة اليوم السبت، وهو العدد الأكبر منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وسجلت وزارة الصحة الألف إصابة الأولى خلال 51 يومًا من تاريخ اكتشاف أول حالة إيجابية بالفيروس يوم 14 فبراير (1070)، لكنها احتاجت 9 أيام فقط لتسجيل قرابة الألف إصابة الثانية، ثم 7 أيام لنصل إلى الألف الثالثة حتى اليوم.

كما سجل المؤشر اليومي للوفيات ارتفاعًا غير مسبوق بـ 19 حالة وفاة اليوم، بزيادة 10 حالات عن أمس الجمعة، لتسجل مصر في أسبوع واحد 78 حالة.

وبلغ معدل الوفيات العام في مصر 7.3%، بالنظر إلى تسجيل 224 حالة من إجمالي عدد الإصابات. فيما يبلغ متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية 5.3%، وفق الدكتور ا أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الغالبية العظمى من الوفيات فوق 50 عامًا، ويعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

بالتوازي؛ واصل مؤشر التعافي ارتفاعه التدريجي، بخروج 55 حالة اليوم من المستشفيات، بعد تسجيل 50 حالة أمس. وإجمالًا بلغ معدل التعافي إلى الآن 23% بخروج 701 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافي.

ولا يزال في مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي حتى الآن 2107 حالات تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، في 14 مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية. ومن بينهم 279 تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية لسلبية وسيغادرون بعد انتهاء مدة الحجر والتأكد من شفائهم بشكل كامل.