أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"الزراعة": ضبط 37 طن فسيخ ورنجة فاسدة في المحافظات

07:17 م السبت 18 أبريل 2020
"الزراعة": ضبط 37 طن فسيخ ورنجة فاسدة في المحافظات

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات، بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم.

وأكد التقرير أن إجمالي الأسماك غير الصالحة (فسيخ ورنجة) بلغ حوالي 37 طن و389 كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح والرنجة، وتحرير 82 محضرًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية، وهدفها ضبط الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

السيد القصير وزارة الزراعة هيئة الخدمات البيطرية شم النسيم الأسماك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا الـ3 آلاف مصاب.. الصحة: 188 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة