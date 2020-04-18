وفاة مدرس مصري بالسعودية بهبوط في الدورة الدموية.. والقوى العاملة تتابع مستحقاته

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وفاة مواطن مصري طبيعيا، ويدعى محمد جمال ابراهيم، كان يعمل في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان اليوم، وجه الوزير مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات المواطن المذكور أعلاه، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري، إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقاته.

وقال المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إن المتوفي من محافظة البحيرة مدينة دمنهور ويبلغ من العمر 29 عاما وتوفي إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية وكان- رحمة الله - عليه يعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الابتكارية التابعة لشركة المدارس المتقدمة بالرياض، وتم متابعة الانتهاء من إجراءات الدفن مع الشئون القنصلية بالسفارة.

وأوضح رجائي، أنه أقيمت صلاة الجنازة على المتوفي، ودفن بمقابر النسيم بالرياض، لتعذر عودة الجثمان إلى مصر نظرا لتوقف رحلات الطيران وتم تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد نيابة عن وزير القوى العاملة.

وأكد المستشار العمالي، أنه سيتابع مستحقات المتوفي أولا بأول مع أسرة المتوفي بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.