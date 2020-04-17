"الصحة" تعمم بروتوكول تشخيص كورونا بجميع المستشفيات

كتب - أحمد جمعة:

عممت وزارة الصحة والسكان، برتوكول التشخيص والعلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على جميع المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وبحسب خطاب أرسله الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة لشئون المستشفيات، إلى قطاعات ومديريات الوزارة، جرى التشديد على الالتزام الكامل بما ورد في البروتوكول من قواعد تشخيصية وعلاجية.

وأرفقت الخطاب، البروتوكول الذي أعدته اللجنة العلمية بوزارة الصحة بخصوص الاشتباه والعلاج، خاصة فيما يتعلق بتعريف الإصابة وتحديد حالات الاشتباه وطريقة التعامل معها.

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