3 قواعد للاشتباه.. ننشر تعريف "الصحة" الأخير للإصابة بفيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، تعريفًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ووفق التعريف الأخير الصادر من وزارة الصحة يوم 25 مارس الماضي، فإن الحالة المشتبه في إصابتها والتي يتم على أساسها إجراء تحاليل الـPCR لفيروس كورونا، تنقسم إلى 3 نماذج وقواعد رئيسية.

وأوضح التعريف أن القاعدة الأولى تتمثل في أي شخص يعاني من أي من الأعراض التنفسية الحادة مثل (كحة وضيق في التنفس) أو ارتفاع في درحة الحرارة فوق 38 درجة أو كلاهما، مع عدم وجود أسباب أخرى، مع وجود عدد من الظروف التالية خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.

وأشار إلى أن الظروف تشمل:

1- تاريخ سفر إلى أو اقامة بدولة أو منطقة يثبت بها انتشار مجتمعي واسع أو انتقال محلي محدود للفيروس.

2- مخالط لحالة مؤكدة بمرض الكورونا

3- مخالط لشخص يعاني من أي من الأعراض التنفسية الحادة مثل (كحة، ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة ومرتبط وبائيا بمكان أو منطقة (محليا، دوليا) بها تفشي وبائي لمرض الكورونا ولم يتم تأكيده معمليًا.

4- أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاع بها عن وجود حالات اصابة مؤكدة بعدوى الكورونا.

وتتضمن القاعدة الثانية أن يكون المشتبه به مريض محجوز بأمراض تنفسية حادة شديدة يعاني من ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة مع وجود واحد من أعراض الأمراض التنفسية الحادة مثل كحة وضيق في التنفس ولم يُمكن التعرف على المسبب للحالة المرضية له.

أما القاعدة الثالثة، فإن المشتبه فيه يكون أي شخص ينطبق عليه الخصائص الاكلينيكية التالية:

1- حمى أو أعراض تنفسية حادة أو كلاهما.

2- أشعة عادية أو مقطعية على الصدر بها خصائص تشخيصية لعدوى الكورونا.

3- عد طبيعي أو منخفض لكرات الدم البيضاء مع انخفاض كرات الدم الليمفاوية.

وحال انطباق أيًا من الشروط السابقة يتم اجراء تحليل PCR للحالة على الفور.

أما الحالة المؤكدة، فهيّ حالة مشتبهة تم تأكيد إصابتها معملياً بفيروس كورونا المستجد.