مصدر بـ"الصحة" يكشف عدد التحاليل التي أجرتها مصر لكورونا

سجلت وزارة الصحة حتى مساء الخميس، 2673 حالة إصابة

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران مسؤولان بوزارة الصحة، عن إجراء قرابة 55 ألف تحليل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر حتى الآن.

وسجلت وزارة الصحة حتى مساء الخميس، 2673 حالة إصابة بفيروس كورونا، من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي، إنه يتم إجراء الاختبارات لمن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، إذ لا تتبنى الوزارة حتى الآن خطة للتوسع في إجراء التحاليل.

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن العزل الذاتي أو المنزلي هو أفضل طريقة للتعامل مع الإصابات بالفيروس، خاصة أن أغلبهم لا تظهر عليهم أعراض أو أعراضهم خفيفة".

وتابع المصدر أن "الأساس العلمي هو من يحكمنا في إجراء التحليل ومسح المخالطين بناءً على رأي منظمة الصحة العالمية".