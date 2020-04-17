أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

السياحة: تطهير وتعقيم 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة

12:54 ص الجمعة 17 أبريل 2020
السياحة: تطهير وتعقيم 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة

فيروس كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، الانتهاء من تعقيم وتطهير "130" فندق بمدينة شرم الشيخ من "170"، و244 من 260 بالغردقة.

وبحسب بيان له، جاء ذلك في إطار خطة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد "covid-19" وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وقال العاصي، إنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتي تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وانتهت وزارة السياحة والآثار، أمس، من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

وتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا شرم الشيخ الغردقة المنشآت السياحية COVID-19 إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

برلماني يطالب بإذاعة خطب من الأزهر والكنيسة للتوعية بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والوفيات تقترب من 200 (تفاعلي)