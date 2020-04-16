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الحكومة: غلق المحلات والمولات وتعطيل المترو والسكة الحديد في شم النسيم

06:04 م الخميس 16 أبريل 2020
الحكومة: غلق المحلات والمولات وتعطيل المترو والسكة الحديد في شم النسيم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم غلق كامل للمحلات والمولات والمتنزهات والشواطى، يومي شم النسيم.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه تم إلغاء أي تجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات.

كان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاحترازية ليوم شم النسيم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح قبل الاجتماع، إنه لا يجب التوقف أمام المسمى سواء إغلاق جزئي أو حظر جزئي أو إغلاق شامل، ولكن المهم هو الإجراءات التي ستطبق في هذا اليوم لضمان عدم وجود تجمعات، والسيطرة على عملية خروج المواطنين وتحقق الغرض كما لو كان حظرا كاملا.

وأكد أن كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ ستكون مغلقة، لافتا إلى أن قرار مد حظر التجوال المتخذ منذ أسبوع تضمن إغلاق كافة الشواطئ والحدائق، وهو ما يضمن عدم وجود أي أشخاص في المتنزهات.

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