مدبولي يهنئ المصريين بأعياد شم النسيم.. ويعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي
كتب - أحمد عبدالمنعم:
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للمصريين بمناسبة شم النسيم وعيد الميلاد المجيد، وقدوم شهر رمضان العظيم.
وقدم مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، بخالص العزاء لأسرة الشهيد محمد الحوفي، والذي استشهد خلال إحباط مخطط لعدد من العناصر الإرهابية، ولجميع رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود في سبيل الوطن.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2505
عدد المصابين
-
553
عدد المتعافين
-
183
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان