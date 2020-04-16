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مدبولي يهنئ المصريين بأعياد شم النسيم.. ويعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي

06:04 م الخميس 16 أبريل 2020
مدبولي يهنئ المصريين بأعياد شم النسيم.. ويعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - أحمد عبدالمنعم:

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للمصريين بمناسبة شم النسيم وعيد الميلاد المجيد، وقدوم شهر رمضان العظيم.

وقدم مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، بخالص العزاء لأسرة الشهيد محمد الحوفي، والذي استشهد خلال إحباط مخطط لعدد من العناصر الإرهابية، ولجميع رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود في سبيل الوطن.

مصطفى مدبولي شم النسيم محمد الحوفي مجلس الوزراء عيد الميلاد المجيد فيروس كورونا

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