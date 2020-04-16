رئيس الوزراء: رجال الشرطة يبذلون جهودا مضنية لحماية المواطنين

كتب- محمد غايات:



وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، التقدير والامتنان لجميع رجال الشرطة الذين يبذلون جهودًا مُضنية في سبيل حماية أرواح المواطنين، إلى جانب ترصد ومكافحة أية عمليات إرهابية في أي بقعة من ربوع الوطن تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وجدد مدبولي، الشكر لهم على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لحفظ سلامة وصحة المواطنين، بكل حسم وتفانِ.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي بالنيابة عنه وعن جميع أعضاء الحكومة لأسرة شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، والذي استشهد جرّاء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وأكد أن الحكومة تُثمن من جانبها كافة التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة وبذل أرواحهم فداء للوطن؛ فهم درع حماية الأمن الداخلي للبلاد.

كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق ذاته، عن تقديره وعرفانه لكل الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة باعتبارهم درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصونه ويحمي مقدراته وحدوده.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بالتهاني القلبية للمصريين الأقباط بمناسبة أعيادهم التي تحل هذه الأيام، كما هنأهم بعيد القيامة المجيد، وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي المصريين بمناسبة حلول أعياد الربيع، وقرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس الوزراء، عن أمله في أن نعبر هذه الأزمة الحالية التي تتمثل في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أقرب وقت، وأن تستعيد كافة قطاعات الدولة نهضتها المأمولة، بما يؤهل للتغلب على أية آثار سلبية تكون قد تركتها هذه الأزمة؛ كي يحقق الاقتصاد الوطني النمو المتوقع.