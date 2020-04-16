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إجازة شم النسيم.. بدء اجتماع الحكومة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"

02:50 م الخميس 16 أبريل 2020
إجازة شم النسيم.. بدء اجتماع الحكومة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على رأسها متابعة منظومة الأسعار ومنع أي احتكار في المواد الأساسية بالإضافة إلى الاطمئنان على مخزون السلع الغذائية في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا .

كما يناقش الاجتماع مجموعة من القرارات الهامة بشأن إجازة شم النسيم والتي يتم الإعلان عنها عقب انتهاء انعقاد المجلس وذلك لمنع التجمعات نهائيا والحد من الاختلاط .​

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