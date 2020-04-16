أرضي وأخير.. الإسكان: فتح باب الحجز لـ1359 شقة بمشروع "JANNA" في 6 مدن
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضي – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.
وأوضح الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني ([http://www.xn--hdbreservation-i82h.xn--com%29-gei/]www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة ([http://www.newcities.gov.xn--eg%29-u7g/]www.newcities.gov.eg)، وذلك ابتداء من يوم الأحد ٢٦/٤/٢٠٢٠.
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