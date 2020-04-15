أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"الصحة العالمية" تُحذر: كورونا يمكنه تجاوز أقوى الأنظمة الصحية

09:04 م الأربعاء 15 أبريل 2020
"الصحة العالمية" تُحذر: كورونا يمكنه تجاوز أقوى الأنظمة الصحية

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يطغى على أقوى الأنظمة الصحية، مما يؤدي إلى تزايد الحاجة إلى إعادة تشكيل القطاعات الصحية وإعادة توجيه أهدافها.

وأضافت المنظمة في تغريدة نشرها حساب المكتب الإقليمي على تويتر اليوم الأربعاء: "تحتاج البلدان إلى وضع خطط طوارئ بينما تضع في الاعتبار سيناريوهات أسوأ الأوضاع حتى إذا لم تشهد بعد عددًا كبيرًا من الحالات".

FDFDF

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد -19 الأنظمة الصحية

الخبر التالى:

جامعة الأزهر: تشكيل فريق علمي لتقييم تجارب وأبحاث تتعلق بمصل فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات