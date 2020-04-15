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"يعمل في مكان آخر".. الصحة تكشف تفاصيل إصابة طبيب معهد القلب بكورونا

08:20 م الأربعاء 15 أبريل 2020
"يعمل في مكان آخر".. الصحة تكشف تفاصيل إصابة طبيب معهد القلب بكورونا

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، تفاصيل اكتشاف إصابة طبيب يعمل في معهد القلب القومي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن الطبيب أصيب بالفيروس أثناء عمله في مستشفى آخر يعمل بها بنظام الشيفت عن طريق مخالطته لطبيب مصاب.

وأوضحت الهيئة أنه تم عزل الطبيب فور ظهور الإصابة بالمستشفى التي يعمل بها خارج المعهد، وسحب مسحة منه، وبعد ظهور إيجابيتها تم تحويله لمستشفى العزل.

وأشارت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمعهد ومع من خالطه من الطاقم الطبي، موضحة أن المعهد لا يوجد به أي إصابات بين العاملين أو المرضى حالياً، خاصة بعد خروج الممرض الذي أصيب قبل أيام من مستشفى العزل.

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