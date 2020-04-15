محافظ القاهرة: هدم عقار من 6 طوابق بعين شمس وإحالة مالكه للنيابة العسكرية

كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة انتهت اليوم من إزالة العقار رقم 1 شارع سلوى حجازي ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 6 طوابق حيث تم إزالة العقار حتى سطح الأرض وتحويل مالكه للنيابة العسكرية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإزالة كل العقارات المخالفة التي أقامها أصحابها ظنًا بانشغال الأجهزة التنفيذية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الإزالة الفورية له.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلي الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.