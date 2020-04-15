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"القابضة للمطارات" تكثف إجراءات التعقيم وتوزع مستلزمات وقائية على العاملين

06:29 م الأربعاء 15 أبريل 2020
"القابضة للمطارات" تكثف إجراءات التعقيم وتوزع مستلزمات وقائية على العاملين

المهندس محمد سعيد محروس

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه تم التوجيه بتوفير بعض مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات وتوزيعها على العاملين والتشديد على أهمية ارتدائها طول فترة تواجدهم بمقر العمل وداخل سيارات نقل العاملين أثناء الذهاب والإياب لأماكن العمل.

وأضاف محروس، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بالتوازي مع هذا الإجراءات فإن عملية تعقيم المطارات ومقرات العمل والمنشآت التابعة للشركة القابضة للمطارات، لازالت مستمرة وبشكل دوري وبمواد التعقيم المعتمدة من الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بتكثيف واستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.​

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