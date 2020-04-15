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طلب إحاطة بشأن تعنت الجمعيات في تأجيل سداد قروض المشروعات

06:20 م الأربعاء 15 أبريل 2020
طلب إحاطة بشأن تعنت الجمعيات في تأجيل سداد قروض المشروعات

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعنت بعض الجمعيات وشركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر، في تأجيل سداد أقساط المواطنين محدودي الدخل.

وقال الخشب، في بيان، اليوم الأربعاء، إن رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، سبق وأصدر قرارًا ينظم تأجيل سداد أقساط قروض المراطنين من الجمعيات وشركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وذلك عقب التقدم بطلب إحاطة بشأن عدم سريان قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط قروض المشروعات، على تلك الجمعيات والشركات التي حصل المواطنين منها عليها قروض بسيطة لتمويل مشروعاتهم منتاهية الصغر.

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحسم ذلك الأمر، نظرًا لمعاناة المواطنين، بسبب مطالبة الجمعيات والشركات لهم بسداد الأقساط، في ظل هذه الظروف التي تواجه فيها البلاد أزمة فيروس كورونا.​

مجلس النواب قروض المشروعات هيئة الرقابة المالية أحمد الخشب مجلس الوزراء

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