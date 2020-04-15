مرفق الكهرباء يوضح.. ما الفرق بين العداد الكودي ومسبق الدفع العادي؟

كتب- محمد صلاح:

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن وجود فرق بين العداد الكودي مسبوق الدفع والعداد العادي مسبوق الدفع، وذلك لإزالة اللغط لدى العديد من المواطنين.

وأوضح الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

وأشار إلى أن العداد الكودي يختلف عن غيره في سند الملكية فقط حيث أنه لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها ولكن تحمل رقم كودي للعداد.​