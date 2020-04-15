أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

مرفق الكهرباء يوضح.. ما الفرق بين العداد الكودي ومسبق الدفع العادي؟

05:55 م الأربعاء 15 أبريل 2020
مرفق الكهرباء يوضح.. ما الفرق بين العداد الكودي ومسبق الدفع العادي؟

العدادات الكودية

كتب- محمد صلاح:

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن وجود فرق بين العداد الكودي مسبوق الدفع والعداد العادي مسبوق الدفع، وذلك لإزالة اللغط لدى العديد من المواطنين.

وأوضح الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

وأشار إلى أن العداد الكودي يختلف عن غيره في سند الملكية فقط حيث أنه لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها ولكن تحمل رقم كودي للعداد.​

العداد الكودي الكهرباء وزارة الكهرباء العداد مسبوق الدفع

الخبر التالى:

انتخاب الطيار رشدي زكريًا عضوًا في مجلس المحافظين بـ"الاياتا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان