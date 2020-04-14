"السيسي بيحب الغلابة".. رسالة العاملين بالعاصمة الإدارية خلال تفقد "إسكان النواب" مواقع العمل

كتب- أحمد علي:

تفقَّد الوفد البرلماني للجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الثلاثاء، عددًا من مواقع العمل للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ومنها التابعة لشركتي "أوراسكوم للإنشاءات والمراسم"، بحضور المهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التأكد من انتظام سير العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العمال.

واستعرض مسؤولو الشركتين الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءاً من مواقع تسكين العمالة المقيمة؛ حيث تم تقليص عدد الأفراد في الغرفة الواحدة بما يتناسب مع حجم الغرف مع التطهير المستمر والتعقيم لها، وكذلك دورات المياة الخاصة بوحدات التسكين.

وأكد مسؤولو شركة "أوراسكوم" أن العامل يبدأ يوم العمل بقياس درجة الحرارة للتأكد من عدم تجاوزها الحدود المسموح بها، وحال التأكد من صحته فإنه يتوجه إلى موقع العمل عبر ممر ممهد في نهايته بوابه التعقيم المزودة بأجهزة لرش مَن يدخل إليها، مع مراعاة مسافات التباعد بين العمال.

وقامت اللجنة بزيارة العيادة الرئيسية لمشروع شركة "أوراسكوم"، والتي أكد فيها رامز راشد، طبيب المشروع، أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وتم العمل علي محاور وقائية، بداية من دورات التوعية لكل العاملين، مرورًا بتوفير أدوات التعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية في أماكن التسكين، وصولًا إلى منح إجازات لمدة 14 يومًا تجدد لكل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل؛ بحيث يباشرون أعمالهم من المنزل.

وقال راشد إنه حال وجود أي اشتباه في حالات مصابة بفيروس كورونا، يتم عزلها 14 يومًا، ويتم تحويلها إلى مستشفيات العزل عبر سيارة الإسعاف المجهزة والموجودة بالموقع، مشيرًا إلى وجود غرفة للعزل، لكنه لم تظهر أية حالات إيجابية مصابة بالفيروس بين العاملين بالموقع.

وفي ما يخص شركة المراسم، تفقد النواب موقع عمل الشركة والنماذج السكنية لها، والتقوا العمال بالموقع؛ حيث حرص النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، على التأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية مع العمال بتأكيده أن اللجنة هدفها الاطمئنان عليهم، ليؤكد العاملون أن إجراءات المتخذة على أعلى درجة ويتم ارتداء الكمامات منذ الدخول إلى موقع العمل.

وقال المهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن كل الإجراءات المتخذة تأتي لتأمين العامل بشكل كامل، مضيفًا: "إننا نبعث رسالة طمأنينة للجميع بأن الدولة حريصة على صحة العاملين، وتتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل مواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف رمضان أن هناك 80 شركة تعمل بالعاصمة، وجميعها تلتزم بالإجراءات الوقائية؛ فهناك حرص تام على العمالة.

وأثني النواب على انتظام سير العمل في مواقع العمل مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيها.

ووجه عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، الشكر إلى وزير الإسكان وهيئة المجتمعات عاصم الجزار، وجميع الشركات العاملة في العاملة الإدارية الجديدة، وانتظام سير العمل فيها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ووجه سعد تحيه خاصة إلى جميع العاملين، مؤكدًا فخره بهم، قائلاً: أرى حرص الشركات على العاملين وانتظام العمل في المشروعات، التي قوامها العامل المصري، فتحية له.

وقال رئيس لجنة الإسكان للعمال: "احنا النهارده هنا علشانكم، لو فيه أية مشكلة قولوها، ولو فيه أية شركة استغنت عن موظفين أو خفضت الرواتب قولوا ماتخافوش؛ الدولة تعليماتها واضحة وكل الدعم لكم أنتم، شُفتوا بنفسكم رئيس الجمهورية بنفسه بينزل ويمر على مواقع العمل علشان يطمن عليكم؛ لأنكم رأسمال البلد الحقيقي وفي ظل القيادة السياسية الحالية لن يضار عامل واحد".

ومن جانبهم، أكد العمال أن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا يتم تطبيقها بكل صرامة، ولا يسمح لعامل بدخول موقع العمل إلا بعد إجراء كشف الحرارة، ولبس الكمامة والتعقيم، ويتم قياس الحرارة أكثر من مرة يوميًّا.

وتابع العمال: لم يتم الاستغناء عن أي عامل أو تخفيض مرتبات، مؤكدين حصولهم على جميع المستحقات في وقتها.

وطلب أحد العاملين بالعاصمة الإدارية، من وفد لجنة الإسكان، توصيل رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح "أكتر حاجة فرحانين بها، أن رئيس الجمهورية بيحب الغلابة، علشان كده احنا شغالين ومطمنين أن ماحدش هيقدر ياكل حقنا أو ييجي علينا؛ لأن عندنا ضهر اسمه السيسي".

يُذكر أن لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والدكتور إسماعيل نصر الدين، والنائب يسري المغازي، والنائب محمد إسماعيل، لتفقد الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على العمال والموظفين، ضد فيروس كورونا.