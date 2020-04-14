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إطلاق اسم الطبيبة "سونيا" شهيدة "كورونا" على جناح بمستشفى الفرنساوي

12:21 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
إطلاق اسم الطبيبة "سونيا" شهيدة "كورونا" على جناح بمستشفى الفرنساوي

سونيا عبدالعظيم

كتبت - داليا شبل:

وضعت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لوحة باسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم طبيبة "شبرا الهو"، التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا على جناح "ج" بالدور الرابع بمستشفى القصر العينى الفرنساوى، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة.

وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبي، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.

وقال "الخشت"، إن الجميع يقدر دور الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وأن قيادات وأجهزة الدولة وعلماء وأطباء وتمريض مصر يصطفون الآن في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيًا إلى تعاون الجميع في مواجهة هذا الخطر، والترفع عن الأنانية، مؤكدًا أن الرهان الآن على معركة الوعي وطريقة التفكير.

سونيا عبدالعظيم مستشفى القصر العينى الفرنساوى محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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