"مسافات آمنة وكمامات".. مصنع 200 الحربي يكرم العاملين المتميزين (صور)

بالصور.. البرلمان يوزع الكمامات على جميع المترددين عليه للوقاية من

كتب - محمد سامي:

كرم اللواء رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، العاملين المتميزين عن شهري فبراير ومارس 2020 وعددهم (53) عامل متميز على مستوى القطاعات الرئيسية وعدد (2) عامل متميز على مستوي المصنع.

ووزع رئيس مجلس إدارة المصنع، شهادات التقدير والهدايا على العاملين وشكرهم على ما بذلوه من جهد من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجًا يحتذي به بين زملائهم في الدقة والتفاني في العمل.

وتم التكريم بعد إجراء أعمال التعقيم والتطهير لمكان اللقاء وللحاضرين وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.