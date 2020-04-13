مصر ستصل لمنخفض الوضع الوبائي.. الصحة العالمية تطمئن المصريين بشأن كورونا

كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه على الدولة اتخاذ إجراءات صارمة احترازية في المحلات التجارية والأسواق على نطاق واسع.

وأضاف جابور، في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات تخص كل دولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الأفراد كمسئولين اجتماعيًّا جنبًا إلى جنب مع الحكومة نحو تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار ممثل الصحة العالمية إلى أنه يجب الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بين الأفراد، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو توسيع إجراءات الفحص والكشف على مصابي "كورونا".

وتابع جابور بأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا أمر ليس مقلقًا ما دام هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، منوهًا بأن مصر استطاعت أن تتماشى مع نمط المرض، وأنه مع الالتزام الكامل من الشعب المصري سنصل إلى منخفض الوضع الوبائي.

وأوضح ممثل "الصحة العالمية" أنه كلما كان هناك إدارة سياسية حكيمة تتعاطى مع الوضع المالي والاقتصادي بجانب الوضع الصحي، يتحقق التوازن، وعلى المجتمع أن يتحمل المسؤولية.

واستطرد جابور: " مصر استجابت لأن تكون جزءًا من البرنامج العالمي، وهناك نقاش بين وزارة الصحة والمسؤولين"، لافتا إلى أنه ليس غريبًا أن تكون مصر جزءًا من برامج عالمية.

وأشاد جبور، بالتنسيق بين الجهات الحكومية، بتوفير أماكن للعزل لمواجهة الانتشار لفيروس كورونا، مثل تجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب.

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