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الصحة العالمية: مصر تعاملت بجدية مع فيروس كورونا

01:09 م الإثنين 13 أبريل 2020
الصحة العالمية: مصر تعاملت بجدية مع فيروس كورونا

الدكتور جون جبور

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، التحية للحكومة المصرية على جهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) داخل البلاد.

وقال جبور، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تم إعلان أول حالة إيجابية لمرض كوفيد-19 يوم 14 فبراير، وبتنسيقٍ كاملٍ بين مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وبين وزارة الصحة والسكان المصرية، وأريد أن أحيِّ جهود الدولة المصرية ممثلة في وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وبقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي كان مبادراً من قبل أزمة الكورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر".

وأضاف: "من البداية تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الإستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.

وكان ذلك واضحًا من خلال الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية منذ لحظة إرجاع من يرغب من المصريين من ولاية ووهان وحتى يومنا هذا واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الإحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والإزدحام وغيرها".

وتابع جبور: "في كل هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان".

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