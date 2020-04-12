شاهد طريق المطار ومحور جوزيف تيتو أثناء حظر التجوال (صور)
10:51 م الأحد 12 أبريل 2020
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
تصوير- علاء أحمد:
رصدت عدسة "مصراوي"، عددًا من شوارع القاهرة، عقب تطبيق حظر التجوال في اليوم الـ19.
وأظهرت الصور، خلو طريق المطار، ومحور جوزيف تيتو، من السيارات، أو المواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قرر فرض حظر التجوال، بداية من الساعة 8 مساء وحتى الـ6 صباحًا، في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس "كورونا".
الخبر التالى:بعد قليل.. كلمة مصورة لشيخ الأزهر بشأن مستجدات كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2065
عدد المصابين
-
447
عدد المتعافين
-
159
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1837785
عدد المصابين
-
421515
عدد المتعافين
-
113312
عدد الوفيات
إعلان