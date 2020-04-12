شاهد طريق المطار ومحور جوزيف تيتو أثناء حظر التجوال (صور)

اختناق مروري أعلى الأوتوستراد قبل ساعات من حظر التجوال (صور)

تصوير- علاء أحمد:

رصدت عدسة "مصراوي"، عددًا من شوارع القاهرة، عقب تطبيق حظر التجوال في اليوم الـ19.

وأظهرت الصور، خلو طريق المطار، ومحور جوزيف تيتو، من السيارات، أو المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قرر فرض حظر التجوال، بداية من الساعة 8 مساء وحتى الـ6 صباحًا، في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس "كورونا".