بتكلفة 400 مليون جنيه.. الانتهاء من إجراءات تشغيل مجزر 15 مايو الآلي

كتب- محمد نصار:

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من إجراءات تشغيل المجزر الآلي بمدينة 15مايو وفق توجيهات اللواء خالدعبدالعال، محافظ القاهرة، وضمن جهود الاهتمام بتشغيل المشروعات المتعثرة بالمنطقة الجنوبية.

وقالت جيهان، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا المجزر تعرقل تشغيله منذ عام 2003 وكان قد قدرت تكلفته حينها بحوالي 120 مليون في حين أن إجمالي تكلفة المجزر في الوقت الحالي تقدر بحوالي 400 مليون وكانت هناك بعض المعوقات التي تسببت في تعطيل وتعثر تشغيل المجزر.

وأشارت إلى أنه من بين هذه المعوقات، بعض الملاحظات الفنية التي أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة وبعض المعوقات الأخرى لجهات مختلفة ولكن بمضاعفة الجهود من جانب المنطقة الجنوبية وإدارة التفتيش الفني والادارات المعنية بالمتابعة الخارجية مع الجهات الأخرى تم حل المشكلة.

والمجزر هو نصف آلي مقام على مساحة 7 أفدنة، ومساحة المبنى الإداري 400 م، كما تبلغ مساحة عنبر العجول وعنبر الضأن بالإضافة إلى مظلة انتظار الضأن للذبح ومظلة انتظار العجول للذبح يعادل 5 آلاف متر.

وتم استكمال الأعمال وتلافي جميع الملاحظات الفنية للجنة الطب البيطري والانتهاء من جميع المراحل الأخرى للتشغيل وتسليم الموضوع للجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة لاستصدار قرار التشغيل من وزير الزراعة ويتم بعدها التشغيل فورًا.