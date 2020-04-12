مدبولي يصدر قرارًا بتجديد تعيين "أبوعيد" رئيسًا للشئون الهندسية بالأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار التنفيذي بتجديد تعيين المهندس مجدي عبدالله محمد أبو عيد رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة.

وأصدر وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تعيين الشيخ خالد خضر، مديرًا لمديرية القليوبية، مع استمرار تكليفه قائمًا بأعمال مدير مديرية القاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها أن ذلك يأتي بناء على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (878) لسنة 2020م، ورقم (879) لسنة 2020.

