وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل جديدة عن منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد غايات:

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، اليوم الأحد، إن اجتماعًا مهمًا عقد اليوم، في مجلس الوزراء، حول قواعد صرف التعويضات للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسابيع الماضية.



وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة أنهت كل الإجراءات الخاصة بمبادرة الرئيس لرعاية العمالة غير المنتظمة، في ظل الظرف الذي يمر به العالم كله ومصر بشكل خاص، مضيفًا: "بعد قرار الرئيس بصرف بمنحة شهرية للعمالة غير المنتظمة، كان هناك تشديد رئاسي على أن يكون هناك آليات يتم اتخاذها خلال الصرف، لإن الهدف الرئيسي هو حماية المواطن".



وأشار وزير القوى العاملة خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه تم فتح باب التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير المنتظمة لمدة أسبوعين، مضيفًا: "خلال هذه المدة تم تسجيل 2 مليون عامل وعاملة، وبعد التدقيق وصلنا إلى ما يقرب من مليون ونصف عامل، وسيبدأ لهم الصرف لهم غدًا، وسيكون هناك فترة لمن سيتخلف عن الصرف في هذه المرحلة وسيتم لهم الصرف نهاية الصرف".



وأكد وزير القوى العاملة أنه أصبح هناك قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، ويتم البناء عليها حتى يكون هناك نوع من البناء.