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برلماني يطالب بإطلاق أسماء الأطباء شهداء "كورونا" على شوارع مصر

03:57 م الأحد 12 أبريل 2020
برلماني يطالب بإطلاق أسماء الأطباء شهداء "كورونا" على شوارع مصر

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

طالب اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ، اليوم الأحد، الحكومة المصرية بإطلاق أسماء شهدائنا من الجيش الأبيض على الشوارع والميادين المختلفة في مصر؛ كي يُخلَّد اسم كل منهم في صفحات تاريخ الوطن.

وأضاف الجندي أن الأجيال القادمة لابد أن تعلم قدر تضحياتهم وعطائهم في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أن التضحية التي يقدمها أبطال مصر من الجيش الأبيض في هذا الظرف الدقيق لا تقل بأية حال من الأحوال عن تضحيات أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة؛ لذا لا يساورني شك في أن الدولة سوف تتخذ من الإجراءات ما يتناسب مع هذه التضحيات.

ودعا الجندي الدولة إلى تقديم التكريم اللائق لأسر الشهداء عقب انتهاء الأزمة قريبًا بإذن الله، لافتًا إلى أن مُصاب ذوي شهدائنا هو مُصاب مصر كلها.

مجلس النواب شكري الجندي مركز شرطة كفرالشيخ فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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