وزير الأوقاف يعتمد كادر المهن الطبية للعاملين بمستشفى الدعاة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كادر المهن الطبية للعاملين بالهيئة الطبية بمستشفى الدعاة من الموارد الذاتية للمستشفى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، أنه سيتم تطبيقه كادر المهن الطبية بمستشفى الدعاة اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، وفق لوائح الكوادر الطبية والأداء الفعلي المتميز.

وأشارت إلى أن وزير الأوقاف وجه بسرعة تشكيل لجنة خاصة بذلك بمستشفى الدعاة برئاسة الدكتورة جنية محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية بالمستشفى لإنهاء كل ما يتعلق بصرف الكادر ابتداء من 1/ 5/ 2020م.