جولة رئيس الوزراء في مصانع العاشر والإسماعيلية ومكافحة كورونا أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

ركزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد على جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمصانع العاشر من رمضان والمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

كما أبرزت الصحف تصريحات أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام بأن العاملين بالرئاسة تبرعوا بــ 20% من رواتبهم لمصلحة صندوق (تحيا مصر) لمدة 3 أشهر، لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد.

وسلطت الصحف الضوء على جهود أجهزة وزارة الداخلية المكثفة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وقيامها بتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية والسجون وحجوزات الأقسام ومداخل الاقسام ومخارجها وجميع المؤسسات الشرطية في كل محافظات مصر.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعدد من المصانع فى مدينتي العاشر من رمضان والإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، ورافقه خلال الجولة المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت صحيفة (الأهرام) - في صحتها الأولى تحت عنوان (مدبولي: مصر بحاجة لكل يد تعمل وتنتج ولاتتوقف) - أن رئيس الوزراء أشاد - خلال الجولة - بإصرار العمال على استكمال العمل والإنتاج لتبقى الماكينات تدور وتنتج ووجه كلامه أليهم قائلا: "ربنا يوفقكم مصر محتاجة لكل أيد بتشتغل وبتنتج ولا تتوقف".

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي خضع ومرافقوه - لدى دخوله المنطقة الاستثمارية (بيراميدز) لتنمية المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان - لإجراءات الوقاية المتبعة ومنها قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، وأشاد باستمرار العمل في جميع المصانع وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة.

وفي سياق آخر، نقلت (الأهرام) عن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل قوله إن العاملين برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بــ 20% من رواتبهم لصالح صندوق (تحيا مصر) وذلك لمدة 3 أشهر، وأن القرار جاء بمبادرة من العاملين بالرئاسة لمصلحة العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس (كورونا) المستجد.

أما صحيفة (الأخبار) فسلطت الضوء على لقاء وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتنظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية؛ بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، لتخفيض العجز في الميزان التجاري.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان (جامع: تلبية الاحتياجات من الأجهزة الطبية) - أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت - خلال اللقاء - حرص الوزراء على الاستفادة من الامكانيات التصنيعية الهائلة والمتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز الجهود والشراكة مع الهيئة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والمستلزمات والأجهزة الطبية خاصة في ظل إجراءات مواجهة (كورونا) المستجد.كما أشادت الوزيرة بخطط الهيئة لتعزيز التحول الرقم والخدمات الإلكترونية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة والسكك الحديدية ومنظومة المخلفات الصلبة الحديثة.

أمنيا، كتبت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان (توفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ أمان وكلنا واحد) - أن أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها المكثفة لمواجهة (كورونا) المستجد على كافة الاصعدة.. حيث قامت بتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية والسجون وحجوزات الأقسام ومداخل الأقسام ومخارجها وجميع المؤسسات الشرطية فى كل محافظات مصر، كما واصلت محلاتها محاربة التجار الجشعين محتكري السلع وأصحاب الذمم الخربة الذين تاجروا بالأزمة، والذين باعوا السلع والمطهرات والمنظفات بأزيد من سعرها عشرات الأضعاف وتم ضبط عدد منهم وتقديمهم للنيابة العامة.

ولفتت (الأخبار) إلى قيام وزارة الداخلية بتوفير السلع بأسعار مخفضة 30% عن الاسعار بالاسواق وطرحها من خلال 18 سلسلة تجارية كبرى من خلال مبادرة كلنا واحد المرحلة الثانية عشرة من خلال الاف المنافذ بجميع محافظات مصر.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (التضامن: 1.5 مليون جنيه دعما للأسر الاكثر احتياجا.. مساعدات نقدية استثنائية لـ 7 آلاف مستفيد) - أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قدمت 1.5 مليون جنيه مساعدات نقدية استثنائية لما يقرب من 7آلاف مستفيد بالقاهرة الكبرى من عملاء التكافل الاجتماعي والأسر الاكثر احتياجا لمواجهة فيروس (كورونا) وتداعياته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم تلك المساعدات العاجلة عبر بطاقات ميزة بالتعاون مع بنك مصر، تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قامت المؤسسة في إطار دورها التكافلي بتقديم مليون و378 ألف جنيه كتعويضات للمتضررين من أحداث السيول بمنطقة عزبة (الزرايب) بمدينة 15 مايو، وتهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي إلى تغطية جميع الفئات التي لاينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الامراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (السعيد تبحث مع قومي الأجور سياسات الحفاظ على العمالة) - أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ناقشت مع رئيس المجلس القومي للأجور انعكاسات أزمة فيروس (كورونا) المستجد على المنشأت في مصر، خاصة السياحة والنقل الجوي وإجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة بحضور ممثلي اتحادات العمال وأعضاء المجلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعيد أكدت - خلال اللقاء - أن الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات أهم مستهدفات الدولة بكل مؤسساتها والعمل بالتنسيق مع كل الجهات من مجتمع مدني وقطاع خاص في إطار المسئولية المجتمعية، كما أن الحفاظ على العمالة حفاظا على الاقتصاد القومي لعبور الأزمة، وأن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناروهات لسير الأحداث في الفترة المقبلة خاصة وأنها أصبحت أزمة عالمية.