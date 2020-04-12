كورونا في 24 ساعة| زيادة في الإصابات.. وعقار جديد ضمن بروتوكول "الصحة" لعلاج الفيروس

سجلت مصر 145 إصابة جديدة، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جميع الولايات المتحدة الأمريكية "كارثة كبرى"، للمرة الأولى في التاريخ، بينما لم تسجل الصين أية وفيات جديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا في مصر والعالم خلال 24 ساعة الماضية، على النحو التالي:

مصر تقترب من ألفي إصابة بكورونا.. وهبوط الوفيات وصعود التعافي (تفاعلي)

الصحة: 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة



"بعيد عن الدين".. أول تعليق من شيخ الأزهر على واقعة طبيبة الدقهلية

أول قرار من وزيرة الصحة بعد زيادة إصابات الفرق الطبية بكورونا

هل دخل العقار الياباني بروتوكول علاج كورونا في مصر؟ التعليم العالي تُجيب

سفير مصر بأمريكا ردا على "واشنطن بوست": مصر تعاملت بشفافية منذ اكتشاف كورونا

الصحة العالمية تحسم الجدل: هل تنقل أجساد الموتى عدوى كورونا؟

هوبكنز: 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا

السلطات الصينية تعلن عدم وجود وفيات جديدة بفيروس كورونا

صحف بريطانية: "لا مناعة من الوباء، كورونا يعاود إصابة البشر بعد الشفاء"

قداس الفصح دون جمهور.. بابا الفاتيكان: الأمل موجود في أحلك الأوقات

لليوم الثالث.. فرنسا تسجل انخفاضًا في عدد مرضى كورونا بالعناية المركزة

ألمانيا: أكثر من 119 ألف إصابة و2590 وفاة بسبب كورونا

عمدة نيويورك: مدارسنا ستظل مغلقة لنهاية العام الدراسي

كورونا في إيران.. الإصابات تتجاوز 70 ألفا والوفيات ترتفع إلى 4.357 حالة

الصين: نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 94%.. وزيادة صفرية في منشأ الوباء

كورونا.. كيف أدى إلى اندلاع توترات دبلوماسية في أنحاء العالم؟

ألمانيا: تسجيل 4113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و171 وفاة

بحضور 24 شخصا.. البابا يصلي لأجل المرضى في قداس الجمعة العظيمة