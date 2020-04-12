"اطمن حقك هيجيلك".. مستشار الحكومة يوضح آلية صرف منحة الـ500 جنيه (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزاء، فيديو توضيحي يكشف فيه آلية صرف المنحة الاستثنائية الأولى للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الفيديو أن الحكومة سترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول لكل عامل، والمسجل على موقع وزارة القوى العاملة برقم 2030 بدء من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، بموعد الصرف والجهة سواء البريد أو بنك الائتمان الزراعي، مع مد ساعات العمل بهذه الجهات حتى الخامسة مساء.

وأعلنت وزار القوى العاملة، العد التنازلي لصرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس 16 أبريل الجاري.

وبلغ إجمالي الذين سجلوا بياناتهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين.