أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​​الاثنين.. نجوم الأوبرا على قناة وزارة الثقافة في "يوتيوب"

02:22 ص الأحد 12 أبريل 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عاطف:

يقدم نجوم الأوبرا نخبة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة، ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، في التاسعة من مساء الاثنين المقبل، على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

من أهم هذه الأغنيات: (القلب معاك - الدنيا غنوة - سنتين وانا احايل فيك - ب فتحة باء اداء نهاد فتحى ، اما براوة - دوبنا حبايبنا - القريب منك - الا انت - دور انا هويت تشدو بهم ايات فاروق ، عدوية - يا حلو ناديلى - شفت حبيبى اداء ياسر سليمان ، شعورى ناحيتك – ولابيصعب علينا اداء رحاب مطاوع ، مش هتنازل عنك – ال جانى بعد يومين – الله على المستقبل تتغنى بهم مروة ناجي).

بعدها يتم تقديم المسرحية الكوميدية الاستعراصية "تلاميذ الفيس بوك" تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد.

وتدور فكرتها حول شخصية مدرس يسعى لتقويم سلوكيات عدد من الشباب بالتعاون مع مجموعة من زملائه المدرسين وينجح بالفعل في تنمية قدراتهم ومهارتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.​

نجوم الأوبرا وزارة الثقافة يوتيوب مبادرة خليك في البيت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من ألفي إصابة بكورونا.. وهبوط الوفيات وصعود التعافي (تفاعلي)