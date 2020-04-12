​​الاثنين.. نجوم الأوبرا على قناة وزارة الثقافة في "يوتيوب"

كتب- محمد عاطف:

يقدم نجوم الأوبرا نخبة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة، ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، في التاسعة من مساء الاثنين المقبل، على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

من أهم هذه الأغنيات: (القلب معاك - الدنيا غنوة - سنتين وانا احايل فيك - ب فتحة باء اداء نهاد فتحى ، اما براوة - دوبنا حبايبنا - القريب منك - الا انت - دور انا هويت تشدو بهم ايات فاروق ، عدوية - يا حلو ناديلى - شفت حبيبى اداء ياسر سليمان ، شعورى ناحيتك – ولابيصعب علينا اداء رحاب مطاوع ، مش هتنازل عنك – ال جانى بعد يومين – الله على المستقبل تتغنى بهم مروة ناجي).

بعدها يتم تقديم المسرحية الكوميدية الاستعراصية "تلاميذ الفيس بوك" تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد.

وتدور فكرتها حول شخصية مدرس يسعى لتقويم سلوكيات عدد من الشباب بالتعاون مع مجموعة من زملائه المدرسين وينجح بالفعل في تنمية قدراتهم ومهارتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.​