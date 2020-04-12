13 إجراء من "الكهرباء" لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".. تعرف عليها

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا" لجميع العاملين، بمختلف درجاتهم الوظيفية، من ديوان الوزارة والقابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع والإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتمثلت الإجراءات التي أعلنتها الوزارة..

1- الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمباني الشركة لعدم دخول أي شخص حرارته مرتفعة.

2- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

3- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة، خصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

4- التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل 15 يومًا.

5- وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى.

6- في حالة عودة العاملين من الخارج، يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يومًا من تاريخ العودة، ولا يتم استلامه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية.

7- التنبيه على كافة السائقين بتعقيم الأتوبيسات يوميًا.

8- التنبيه على كافة عاملي المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

9- إلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت، وفي حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.

أما بالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور، قررت الوزارة التالي:

1- تعقيم شامل بشكل دوري لمراكز صالات خدمة الجمهور.

2- توزيع كمامات وقفازات على موظفي الصف الأمامي حفاظًا على سلامتهم.

3- إعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طرق الوقاية من الفيروس.

4- بالنسبة للأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومي، أما بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج بعد تاريخ هذا الإجراء يتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.