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بسبب طبيبة الدقهلية.. "القومي للمرأة" يتقدم بالشكر للنائب العام والمحافظ

10:39 م السبت 11 أبريل 2020
بسبب طبيبة الدقهلية.. "القومي للمرأة" يتقدم بالشكر للنائب العام والمحافظ

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، لإعطاء أوامره بالتحقيق للفوري والعاجل، في واقعة تجمهر البعض لمنع دفن الطبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بسرعة اتخاذ إجراء النائب العام قرار التحقيق الفوري والعاجل، مثمنة دور النيابة العامة في حماية أبناء الوطن وحقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم، وفقًا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية.

وتقدم المجلس كذلك بالشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لقراره بإطلاق اسم الطبيبة الفقيدة "سونيا عبدالعظيم" والتي وافاتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد

على مدرسة "شبرا البهو" الابتدائية بمركز أجا.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة حماده الصاوي طبيبة الدقهلية

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