"بعيد عن الدين".. أول تعليق من شيخ الأزهر على واقعة طبيبة الدقهلية

كتب- محمود مصطفى:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين، فمن الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية، فيجوع المرء وجاره شبعان، ويموت ولا يجد من يدفنه.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، السبت، إن إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر منشوره بقوله:" رحم الله ضحايا هذا الوباء، ورفع البلاء عن العالمين".