كورونا في آخر 24 ساعة| تصاعد الوفيات في مصر..وأعلى حصيلة يومية في بريطانيا

كتب - أحمد عبدالمنعم:

واصل معدل الوفيات اليومي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعه القياسي لليوم الثاني، وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 17 وفاة جديدة. فيما هبط معدل الإصابات اليومي تحت الـ100 إصابة لأول مرة منذ 5 أيام.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا في مصر والعالم خلال 24 ساعة الماضية، على النحو التالي:

الصحة: تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مصر.. وفيات كورونا تتصاعد والإصابات تحت الـ100 لأول مرة من 5 أيام (تفاعلي)

الحكومة: لا صحة لتوقف العمل بمشروعات المترو بسبب كورونا

"علاج بالصيدليات وفتح المساجد".. الحكومة ترد على 7 شائعات بشأن كورونا

رغم تسجيل 1699 إصابة.. محافظتان فقط في مصر بدون كورونا حتى الآن

تطورات كورونا..هل يمكن أن يختبئ الفيروس في أجسادنا؟

بريطانيا تعلن أكبر حصيلة وفيات لكورونا في يوم واحد

تسجيل 450 إصابة بكورونا بين موظفي ونزلاء سجن في شيكاغو

المجر: تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الحالات إلى 1190

عمان: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 1761 شخصا و256 وفاة

روسيا تسجل 1786 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تقترب من 12 ألفا

الإمارات: 331 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي المصابين إلى 2990

إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 93 وعدد المصابين يتجاوز 10 آلاف

ترامب يعلن منطقتي كوارث كبرى بولايتي إيداهو وألاسكا بسبب كورونا

جونسون يتعافى في المستشفى خارج العناية المركزة وبريطانيا تحتفل بالفصح

ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 113 ألفا والوفيات 2300

وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا في فلسطين

لأول مرة منذ مئة عام.. كنيسة القيامة في القدس مغلقة في عيدها

ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان إلى 17 حالة

وفيات كورونا تتخطى الألفين في أمريكا

أكثر من 13 ألف وفاة بكورونا في فرنسا حتى الآن

إيطاليا تمدد فترة الإغلاق إلى 3 مايو المقبل

ترامب: نتوقع تسجيل أقل من 100 ألف وفاة بكورونا ولم نصل للذروة بعد