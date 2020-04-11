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تمديد غلق مبنى نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين.. أخبار متوقعة ليوم السبت

08:07 ص السبت 11 أبريل 2020
تمديد غلق مبنى نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين.. أخبار متوقعة ليوم السبت

نقابة الصحفيين

القاهرة - (أ ش أ)

القاهرة.. تبث وزارة الثقافة من خلال مبادرتها الإلكترونية "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، عبر قناتها على "اليوتيوب" في التاسعة مساء حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بمصاحبة عازف البان فلوت الروماني العالمي جورج زامفير.

القاهرة.. يبدأ قرار تمديد غلق مبنى نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين قادمين، مع استمرار تقديم الخدمات الضرورية.

شبين الكوم.. تختتم أكبر حملة تعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة لرش وتطهير المنشآت الحكومية والحيوية والشوارع والمستشفيات وأماكن التجمعات، باستخدام 240 طن كلور، ضمن خطة المحافظة لتكثيف أعمال التطهير كإجراء احترازى لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

نيقوسيا.. تصل طائرة محملة بأطنان من المستلزمات الطبية قادمة من الصين إلى قبرص عبر أثينا.

أوتاوا.. يعقد مجلس العموم الكندي جلسة لتمرير أكبر إجراءات اقتصادية شهدتها كندا منذ الحرب العالمية الثانية في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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