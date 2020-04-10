مصدر بـ"شبرا العام": أسرة مريضة حطمت جهاز تنفسي صناعي بعد وفاتها

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بمستشفى شبرا العام، إن أسرة مريضة اعتدوا على الفريق الطبي بالمستشفى، وحطموا جهاز تنفس صناعي رئيسي فيها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع أمس الخميس، بعد وفاة المريضة نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي، موضحًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيق حاليًا.

وأوضح أن جهاز التنفس الصناعي الذي تم تحطيمه، من أفضل الأجهزة الموجودة في مصر.