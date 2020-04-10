رغم تسجيل 1699 إصابة.. محافظتان فقط في مصر بدون كورونا حتى الآن

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران مسؤولان بوزارة الصحة، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظتين فقط حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في بيان أمس، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وقال المصدران في تصريحات لمصراوي، إن المحافظتين هما "الوادي الجديد وشمال سيناء".