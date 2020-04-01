"بيت العائلة المصرية" ينعى "حمدي زقزوق" وزير الأوقاف الأسبق

كتب - محمود مصطفى:

نعى بيت العائلة المصرية، بقيادة رئيسيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أعضاء بيت العائلة المصرية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس حكماء المسلمين، والأمين العام لبيت العائلة المصرية.

وتقدم بيت العائلة المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلامذته في مصر والعالم، سائلًا المولى عز وجل: "أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وأصدقاءه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته".

وتُوفي مساء الأربعاء، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.