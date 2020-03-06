"المصرية للطب النفسي": الاكتئاب يُصيب 20% من عدد السكان

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الجمعية المصرية للطب النفسي، اليوم الجمعة، حملة "احمي النفسية"، والتي تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسي، وتوعية المواطنين عن الاكتئاب والقلق، ووجود علاجات مصرية وطنية حديثة تعيدهم للقدرة على العمل والإنتاج والحياة بشكل سليم.

ونصحَّت "الحملة"، المصريين الذين يشعرون بالقلق والتوتر والاكتئاب، بأخذ الأجيال الجديدة من الأدوية الأكثر تطورًا.

وقال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن الاكتئاب يُصيب شخص من كل 7 أشخاص خلال مراحل حياته، بما يُعادل ما بين 15 إلى 20% من السكان، وفقاً للإحصائيات العالمية في هذا الصدد.

وأضاف رئيس الجمعية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الأدوية الجديدة المتطورة ليس لها تأثير سلبي على الجهاز الهضمي، على نقيض العلاجات القديمة؛ فهي سهل الامتصاص، وأقل في الآثار الانسحابية التي تحدث عند التوقف المفاجئ عن الأدوية النفسية، كما أنه منتظم المفعول يمتد تأثيره على مدار ال٢٤ ساعة مما يجعل مستواه ثابت في الدم ويساعد على استقرار الجهاز العصبي.

وأوضح "عبدالوهاب"، أن هذه الأدوية تعالج يُعالج أعراض متعددة للاضطرابات النفسية، منها الاكتئاب والتوتر نتيجة الضغوطات الحياتية، أو أثناء الدورة الشهرية أو غيرها، وهو ما يُحدده الطبيب المعالج، والجرعات الخاصة لها.