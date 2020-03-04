البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء بالكاتدرائية

القاهرة - أ ش أ:

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بحضور مجموعة من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

كما شهد المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة وكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، حيث وقع البابا تواضروس والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الإطار العام للبروتوكول.

كما وقع الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية بنود الاتفاق والتي تشمل التعاون في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية والمشاركة في مناقشة الرسائل العلمية والبحوث المشتركة وتبادل المطبوعات وخدمة المكتبات وغيرها.

أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة للبابا تواضروس الذي أهداه أيضا أيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر وشهادات تقدير للوفد المرافق.

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