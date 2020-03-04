الجمعة.. قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب – أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب المياه، عن أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور)، لمدة 8 ساعات تبدأ في الـ 10 مساء الجمعة 6 مارس الجاري، وحتى الساعة الـ 6 صباح السبت 7 مارس الجاري.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الأربعاء، إن قطع المياه يأتي لسرعة الانتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكي بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب.

وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين ومسئولي المنشأت الخاصة والعامة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة.

كما نوهت بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.

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