للملتزمين بالحضور.. مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي تبدأ بألفي جنيه

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بمنح جميع العاملين بكل من المستشفيات والعيادات واللجان الطبية الذين انتظموا في العمل يومياً ولم يؤدوا أعمالهم بالتناوب ولم يحصلوا على إجازات استثنائية خلال الأسبوعين الماضيين، مكافأة مالية.

ونص القرار على أن تكون المكافأة قدرها 3000 جنيه لكل من الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، و2500 جنيه لكلا من التمريض العالي والكيميائيين وفنيين التمريض والفنيين الصحيين، و2000 جنيه للهيئة المعاونة، طبقا لجداول الحضور والانصراف عن عملهم خلال الفتره من 17 مارس حتى 15 أبريل فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في القطاع الحكومي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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