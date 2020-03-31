سمح للأهالي بأداء الصلاة بمساجد.. إنهاء خدمة مدير عام بأوقاف شماء سيناء

كتب - محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة هشام نظمي السيد حسن كبير بدرجة مدير عام بمديرية شمال سيناء، لسماحه بالإذن لبعض الأهالي بالصلاة بمسجد الصفا والمروة التابع لإدارة أوقاف بئر العبد.

وجه وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، مديرية شمال سيناء بعمل محضر رسمي ضد المذكور بالواقعة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.