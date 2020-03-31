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شكاوى الأعلى للإعلام: حجب 4 صفحات روجت لأخبار كاذبة عن فيروس كورونا

04:58 م الثلاثاء 31 مارس 2020
شكاوى الأعلى للإعلام: حجب 4 صفحات روجت لأخبار كاذبة عن فيروس كورونا

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب: مصطفى علي:

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، وناقشت اللجنة شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية.

وقررت لجنة الشكاوى خلال اجتماعها حجب 4 صفحات شخصية على فيسبوك و انستجرام روجت لأخبار كاذبة حول فيروس كورونا ونشر فيديوهات تحرض على مخالفة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، كما أوصت اللجنة بإنذار إلى إحدى القنوات الخاصة لنشرها خبرا في شريط الأخبار حول نقص الأدوية، وهو غير حقيقي.

لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيروس كورونا حجب صفحات إحنا أقوي من كورونا

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