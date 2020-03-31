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لاستمرار الوعظ الديني.. مقترح برلماني بإذاعة خطبة الجمعة بث مباشر

03:31 م الثلاثاء 31 مارس 2020
لاستمرار الوعظ الديني.. مقترح برلماني بإذاعة خطبة الجمعة بث مباشر

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة موجه لرئيس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن إذاعة خطبة الجمعة بث مباشر لاستمرار الوعظ الديني.

وأكد المسعود، في اقتراحه أن فتوى الأزهر الشريف، بجواز إلغاء صلاة الجمعة الأسبوعية وصلاة الجماعة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، حالة من الحزن في نفوس المسلمين، حيث اعتادت جميع البيوت على الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة لأخذ الوعظ الديني والتحلي بالعديد من الصفات الحميدة التي دعا إليها الدين الإسلامي، والاستماع للخطب والقصص الدينية التي تنشر المعاني والصفات النبيلة التي حث عليها الدين الإسلامي.

وأوضح أن خطبة الجمعة، تشكل حالة وجدانية كبيرة في نفوس المصلين، فضلا عن اعتماد عدد من المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن النزول للمساجد وأداء الصلاة داخلها.

ولفت إلى أن هذا المقترح تستهدف الحفاظ تزكية المسلمين بالأواصر الإيمانية السمحة التي يحث عليها الدين الإسلامي.

مجلس النواب إذاعة خطبة الجمعة وزير الأوقاف محمد المسعود

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