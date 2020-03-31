الوزراء يرد على شائعة تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر"

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشور بشأن تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر" بمجلس الوزراء وجمع تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء، غير صحيح.

وأضاف المركز في بيان له: "ينفي مجلس الوزراء ذلك المنشور، ومروجه غير تابع لمجلس الوزراء، ولا يوجد أي منصب تابع لمجلس الوزراء تحت هذا المسمى الوظيفي، ومجلس الوزراء غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب ذلك الحساب.​