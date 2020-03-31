أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الوزراء يرد على شائعة تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر"

03:11 م الثلاثاء 31 مارس 2020
الوزراء يرد على شائعة تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر"

أرشيفية

كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشور بشأن تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر" بمجلس الوزراء وجمع تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء، غير صحيح.
وأضاف المركز في بيان له: "ينفي مجلس الوزراء ذلك المنشور، ومروجه غير تابع لمجلس الوزراء، ولا يوجد أي منصب تابع لمجلس الوزراء تحت هذا المسمى الوظيفي، ومجلس الوزراء غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب ذلك الحساب.​

مجلس الوزراء مبادرة شباب مصر

الخبر التالى:

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظتان في مصر فقط بدون كورونا.. ما هما؟